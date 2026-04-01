Sirenlerin çaldığı Bahreyn'de halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı
Bahreyn genelinde yaşanan saldırılar nedeniyle halka güvenli bölgelere yönelme çağrısı yapıldı. İçişleri Bakanlığı, sirenlerin çaldığını ve halkın resmi kanallardan haberleri takip etmesi gerektiğini duyurdu.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Ülke genelinde sirenlerin çaldığı vurgulanan açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Kaynak: AA / Esat Fırat