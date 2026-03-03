Haberler

Bahreyn'de İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı

Bahreyn'in Sitre Adası'nda İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri bazı kişileri gözaltına aldı ve Suudi Arabistan'dan 'Yarımada Kalkan Gücü' destek için geldiği iddia edildi.

Bahreyn'in Sitre Adası'nda İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Bahreyn'deki yerel basında ve sosyal medya platformlarında, İran yanlısı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında Sitre Adası'ndaki çatışmalara ait görüntüler yer aldı.

Güvenlik güçleri, İran yanlısı gösterilere katılan bazı kişileri gözaltına aldı.

Söz konusu paylaşımlarda, Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) bağlı "Yarımada Kalkan Gücü"nden birliklerin güvenlik güçlerini desteklemek için Suudi Arabistan'dan Bahreyn'e girdiği iddia edildi. Ancak Suudi Arabistan ile Bahreyn'den bu konuda açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi suçlara karışan ve İran saldırılarına sempati besleyen videolar yayınlayan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın, Bahyren'e yönelik saldırılarının başından bu yana Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün, toplum güvenliğini tehdit eden ciddi suçlara karışan kişileri tesit edip yakalamayı başardığı aktarıldı.

Gözaltına alınan kişilerin, yapay zeka kullanarak evlerin hasar gördüğünü gösteren uydurma videolar yayınladığı, bunları sosyal medya hesaplarında paylaşarak kamuoyunu yanıltmayı ve vatandaşları korkutmayı amaçladıkları dile getirildi.

Kaynak: AA / Mustafa M. M. Haboush
