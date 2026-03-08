Bahreyn'de İran Kaynaklı Füze ve İha Saldırılarında 3 Kişi Yaralandı, Su Arıtma Tesisinde Hasar Oluştu

(ANKARA) - Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırısı sonrasında düşen füze parçaları ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu 3 kişinin yaralandığını ve bir üniversite ile su arıtma tesisinde hasar oluştuğunu açıkladı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın saldırısı sonrasında düşen füze parçaları nedeniyle 3 kişinin yaraladığını bildirdi.

Açıklamada, " İran'ın pervasız saldırganlığı sonucunda, Muharraq bölgesine füze parçaları düşmesiyle 3 kişi yaralandı ve bir üniversite binasında maddi hasar meydana geldi" denildi.

Bakanlık ayrıca, İran kaynaklı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının ülkedeki bir su arıtma tesisine maddi hasar verdiğini açıkladı.

Bu açıklama, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD'nin güney İran'daki Qeshm Adası'nda bir tatlı su arıtma tesisine saldırdığını ve bunun bir "emsal" oluşturduğunu söylediği günün ertesi günü geldi.

Körfez ülkelerinin büyük bir kısmı, halklarının tüketimi için büyük ölçüde deniz suyunu arıtarak elde edilen suya bağımlı durumda.

