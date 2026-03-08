Haberler

Bahreyn'de İran Kaynaklı Füze ve İha Saldırılarında 3 Kişi Yaralandı, Su Arıtma Tesisinde Hasar Oluştu

Güncelleme:
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın saldırısı sonrası düşen füze parçaları ve İHA saldırısının ardından üç kişinin yaralandığını ve bir üniversite ile su arıtma tesisinde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Bu açıklama, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, ABD'nin güney İran'daki Qeshm Adası'nda bir tatlı su arıtma tesisine saldırdığını ve bunun bir "emsal" oluşturduğunu söylediği günün ertesi günü geldi.

Körfez ülkelerinin büyük bir kısmı, halklarının tüketimi için büyük ölçüde deniz suyunu arıtarak elde edilen suya bağımlı durumda.

Kaynak: ANKA
500

