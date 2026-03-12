Haberler

İran'dan düzenlenen saldırılar nedeniyle sirenlerin çaldığı Bahreyn'de bir cadde trafiğe kapatıldı

Bahreyn'de İran tarafından düzenlenen saldırılar sırasında uyarı sirenleri çalınırken, Muharrak şehrinde trafiğe kapatılan caddeler ile halkın güvenli yerlere gitmesi istendi.

Bahreyn'de, İran'dan düzenlenen saldırılar nedeniyle uyarı sirenleri çalarken Muharrak'ta bir cadde trafiğe kapatıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Halka, sakin kalma ve güvenli yerlere gitme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, ülkenin Muharrak şehrindeki Reya Caddesi'nin çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtilerek, sürücülerden alternatif yollara yönelmeleri istendi.

İçişleri Bakanlığı, Muharrak'taki bir tesiste bulunan yakıt tankerlerinin İran tarafından hedef alındığını açıklamıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

