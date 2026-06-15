Bahreyn'de İran saldırılarını destekledikleri gerekçesiyle 12 kişiye 10'ar yıl hapis

Bahreyn'de, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını destekleyen içerikler paylaştıkları ve yalan haber yaydıkları gerekçesiyle 12 kişiye 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Karar, Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yayımlandı.

Haberde, Ağır Ceza Mahkemesi'nin İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını desteklemekle suçlanan kişilere ilişkin davaları karara bağladığı belirtildi.

Mahkemenin, İran saldırılarını destekleyici açıklama ve içerik paylaşmak, yalan haber yaymak ve paylaşımı yasaklanan görüntüleri yayımlamak gibi suçlamalarla yargılanan 12 sanığa 10'ar yıl hapis cezası verdiği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından İran da Bahreyn dahil bazı Körfez ülkelerini insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef almıştı.

Körfezi hedef alan saldırılardan bazıları ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanırken, İran, ABD'nin saldırılarına karşılık BAE, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.