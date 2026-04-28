Bahreyn'de İran adına casusluk yapmakla yargılanan 5 sanığa müebbet hapis cezası

Bahreyn'de yüksek mahkeme, İran Devrim Muhafızları Ordusu lehine casusluk yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bahreyn'de yüksek mahkeme, İran Devrim Muhafızları Ordusu lehine casusluk yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 5 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın Terör Suçları Başsavcısı Ahmed el-Hammadi'den aktardığı habere göre, Bahreyn vatandaşı 4 kişi ile Afganistan uyruklu 2 kişinin yargılandığı iki ayrı casusluk davasında karar açıklandı.

Sanıkların, "Bahreyn'e karşı terör eylemleri ve düşmanca faaliyetlerde bulunmak ve ülkenin çıkarlarına zarar vermek amacıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu ile işbirliği yapmakla" suçlandığı kaydedildi.

Mahkeme 5 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırırken, Bahreyn vatandaşı 1 kişinin ise beraatına karar verdi.

Görülen ilk davada suçlu bulunan Afganistan uyruklu 2 sanığın cezalarının ardından ülkeden kalıcı olarak sınır dışı edilmesine karar verildi.

İkinci davada ise 3 Bahreyn vatandaşını İran Devrim Muhafızları Ordusu adına "hayati tesisleri izleme, denetleme, fotoğraflama ve bilgi toplama" faaliyetlerinden suçlu bulan mahkeme, 1 Bahreyn vatandaşının beraatına karar verdi.

Bahreyn, dün "ülke aleyhine zarar verici faaliyetlerde bulunduğu ve İran'ın düşmanca eylemlerine sempati veya destek gösterdiği" iddiasıyla 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha
