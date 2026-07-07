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Çorum'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

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Çorum'un Bayat ilçesinde 68 yaşındaki Kadir Kaymaz, sebze bahçesini sularken bir ayının saldırısına uğradı. Vücudunda ısırıklar ve kırık kaburgalar bulunan Kaymaz, yoğun bakıma alındı.

Çorum'un Bayat ilçesinde bahçesini sularken ayı saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Lapa köyünde yaşayan Kadir Kaymaz (68), Kocaoluk mevkisindeki sebze ekili bahçesini sularken bir ayının saldırısına uğradı.

Yakınları tarafından Bayat Devlet Hastanesi'ne götürülen Kaymaz, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık olan ve 3 kaburgasının kırıldığı belirlenen Kaymaz, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Murat Topal
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