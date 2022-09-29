Bu neyin öfkesi? Genç kızlar yere yatırdıkları kişiyi öldüresiye dövdü Güncel Haberler Bahçeşehir'de bir grup öğrenci arasında kavga çıktı. Öğrenciler, yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. İstanbul'da kız öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kalabalık öğrenci grubu yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. OLAY ANI ANBEAN KAMERADA Yakıt istasyonu çalışanları ile çevreden geçenlerin müdahalesiyle saldırgan öğrenciler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bahçeşehir kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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