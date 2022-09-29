Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu neyin öfkesi? Genç kızlar yere yatırdıkları kişiyi öldüresiye dövdü

Güncel Haberler

Bahçeşehir'de bir grup öğrenci arasında kavga çıktı. Öğrenciler, yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İstanbul'da kız öğrenci grubu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kalabalık öğrenci grubu yerde yatırdıkları bir arkadaşlarına tekmelerle saldırdı.

OLAY ANI ANBEAN KAMERADA

Yakıt istasyonu çalışanları ile çevreden geçenlerin müdahalesiyle saldırgan öğrenciler uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçeşehir kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Furkan Öztürk Öztürk:

Z kuşağı işte buyrun. reZil kuşağı..

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Şükrü Çiçek:

Şimdi Bunlar Okuyup Vatana Millete Faydalı Olacak Değil mı ? Bu Şiddet Bu Öfke Neyin Nessi

Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
özgür özgür:

Bunları yetiştirene ne desem bilmemki doğurup sokağa salmislar

Cevap Yaz 2 12 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title