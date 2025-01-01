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Bahçesaray Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Mesajı

Bahçesaray Kaymakamı'ndan Yeni Yıl Mesajı
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Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, 2025 yılına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla girmenin heyecanını paylaşarak, halkın huzur ve mutluluğu için çalışacaklarını belirtti.

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Arslanargun, mesajında, 2025 yılına Türkiye Yüzyılı vizyonuyla girmenin heyecanı ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Yeni yılın en iyi şekilde geçmesi için birlikte hangi adımları atmaları gerektiğini düşüneceklerini belirten Arslanargun, şunları kaydetti:

"İlçemize daha iyi hizmet edebilmek, hemşerilerimizin sıkıntılarına çare olabilmek, ilçemizi her yönden daha iyi noktalara taşıyabilmenin azim ve gayreti içinde olacağız. 2025 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur getirmesini temenni ediyor, birlik ve beraberliğimizin sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yeni bir yıl diliyorum."???????

Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel
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