Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Bahçesaray İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu yararına kermes düzenlendi.

Okul aile birliği öncülüğünde düzenlenen kermeste, öğrencilerin aileleri tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu.

İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu Müdürü Eren Yavaş, okul aile birliği ve öğretmenlerin desteğiyle kermes düzenlendiğini söyledi.

Kermesten elde edilecek gelirin okulun ihtiyaçları için kullanılacağını belirten Yavaş, "Aileler evlerinde yaptıkları ürünleri kurulan stantlarda satışa sunuyorlar. Okul aile birliğimiz ve öğretmenlerimizin özverisi sonucu güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kermese veliler ve davetliler ilgi gösterdi.