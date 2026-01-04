Çığ riski ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolu açıldı

Çığ tehlikesi ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Bahçesaray- Hizan kara yolu, ulaşıma açıldı.

Van'da geçen hafta etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Çığ tehlikesi ve yoğun tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Bahçesaray-Hizan kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.

Çalışmanın ardından kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

İlçe sakinleri, ekiplere teşekkür etti.