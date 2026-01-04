Çığ riski ve yoğun tipi nedeniyle kapanan Bahçesaray-Hizan kara yolu açıldı
Van'da etkili olan yoğun kar ve çığ tehlikesi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Bahçesaray-Hizan kara yolu, karla mücadele çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı. İlçe sakinleri, ekiplere teşekkür etti.
Çığ tehlikesi ve yoğun tipi nedeniyle araç geçişine kapatılan Bahçesaray- Hizan kara yolu, ulaşıma açıldı.
Van'da geçen hafta etkili olan yoğun kar, tipi ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.
Çığ tehlikesi ve yoğun tipi nedeniyle 4 gün önce kapatılan Bahçesaray-Hizan kara yolunda karla mücadele çalışması başlatıldı.
Çalışmanın ardından kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
İlçe sakinleri, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / İsmail İlhan - Güncel