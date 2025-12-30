Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği duyuruldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın da ara verildi.
İlçedeki eğitim kurumlarında iki gündür kar nedeniyle eğitime ara verilmişti.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel