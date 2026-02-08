Van'da 106 yerleşim yeri ulaşıma kapandı; Bahçesaray'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde, Çatbayır Mahallesi sakinleri yoğun kar yağışı sonrası biriken karları küreklerle temizlemek için çaba sarf ediyor.
DAMLARDA BİRİKEN KARLARI TEMİZLİYORLAR
Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar, kar kütlelerini küreklerle temizlemeye çalışıyor. Mahalle sakinleri, kar yığınlarını güçlükle temizlediklerini söyledi.
HABER: Behçet Dalmaz
