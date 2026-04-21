Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun, debisi yükselen derede inceleme yaptı
Van Bahçesaray Kaymakamı Harun Arslanargun, debisi yükselen Çatbayır Deresi'nde incelemelerde bulundu. Yükselen debi nedeniyle sel ve taşkın önleme setlerinden biri kısmen yıkılırken, çarşı merkezini su bastı.
Kaynak: AA / İsmail İlhan