Bahçesaray Kaymakamı Arslanargun, debisi yükselen derede inceleme yaptı

Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, debisi yükselen Çatbayır Deresi'nde incelemelerde bulundu.

Çatbayır Deresi'nde debinin yükselmesinden dolayı sel ve taşkın önleme setlerinden biri kısmen yıkıldı, çarşı merkezini su bastı.

Kaymakam Arslanargun, bölgede incelemelerde bulundu, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.