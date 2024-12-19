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Bahçelik Barajı'nda Kış Güzellikleri Drone İle Görüntülendi

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Bahçelik Barajı, kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplanarak kış güzelliklerini sergiledi. Baraj, sulama, enerji ve taşkın koruma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bahçelik Barajı'nda kış güzelliği dron ile böyle görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Bahçelik Barajı'nda, kar yağışıyla kışın güzelliği de ortaya çıktı.

Pınarbaşı ilçesinde bulunan ve kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde inşa edilen Bahçelik Barajı; hem sulama, hem enerji ve hem de taşkın koruma özelliklerine sahip. Ayrıca 65 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 20 bin dekar arazi de taşkınlardan korunuyor.

İlçeye yağan karın ardından Bahçelik Barajı; çevresi beyaz örtünün güzelliği ile kuşanırken, barajdaki kış güzelliği ise havadan görüntülendi.

Bahçelik Barajı'nda Kış Güzellikleri Drone İle Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Güncel
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