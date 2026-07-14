Bahçelievler'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Bahçelievler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Basın Ekspres Yolu'nun Güneşli istikametine seyir halindeki 34 GH 5088 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, arızalanan aracı yolun sağ şeridinde durdurdu. Bu sırada yolda, aynı yönde ilerleyen 19 AY 611 plakalı hafif ticari araç kamyona çarptı. Aynı istikamette ilerleyen 34 NNJ 676 plakalı hafif ticari aracın da bu araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada, 19 AY 611 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Metin Sayılı (60), araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan Sayılı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin, kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışması sürüyor.