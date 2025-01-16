Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Apartman Kolonları Hasar Gördü
Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılan bir binanın bitişiğindeki 7 katlı apartmanın kolonları hasar gördü. Apartman tedbir amacıyla boşaltıldı ve sakinler otellere yerleştirildi.
Bahçelievler'de bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında kolonları hasar gören 7 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.
Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak'taki binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.
Binanın yıkımı sürerken, bitişikteki 7 katlı apartmanın kolonlarının hasar gördüğü tespit edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kolonları hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, talepte bulunan bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirildi.
Bina sakinlerinin dairelerinden eşya almalarına, binada yapılacak incelemenin sonucuna göre izin verileceği öğrenildi.