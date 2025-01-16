Üye Girişi
Haberler
İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak

İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi
Savunma sonrası yeni açıklama yaptı! Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi

Büyük kalabalık toplandı! CHP'den Beşiktaş'ta 'demokrasi' mitingi
Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

Bahçelievler'de Yıkım Sırasında Apartman Kolonları Hasar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapılan bir binanın bitişiğindeki 7 katlı apartmanın kolonları hasar gördü. Apartman tedbir amacıyla boşaltıldı ve sakinler otellere yerleştirildi.

Bahçelievler'de bitişiğindeki binanın yıkımı sırasında kolonları hasar gören 7 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı.

Soğanlı Mahallesi Çağatay 1 Sokak'taki binada, kentsel dönüşüm kapsamında yıkım çalışması başlatıldı.

Binanın yıkımı sürerken, bitişikteki 7 katlı apartmanın kolonlarının hasar gördüğü tespit edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese belediye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kolonları hasar gören apartman tedbir amacıyla boşaltılırken, talepte bulunan bina sakinleri belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Bina sakinlerinin dairelerinden eşya almalarına, binada yapılacak incelemenin sonucuna göre izin verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
img

Meclis'te 'açık mikrofon' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti
img

Kılıçlı yemini ettiren Teğmen Ebru Eroğlu geri adım atmadı
img

Litecoin ETF nedir, ne zaman gelecek? İşte potansiyel etkileri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara yönetiminden bomba karar! İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek

İki ülkenin vatandaşları Suriye'ye giremeyecek
Korkunç sözler: Kendi ayağıyla gelen entübe etmek zorunda kaldığımız hastalar oldu

Son günlerin kabusu! Hastaneye yürüyerek gelip entübe oluyorlar
''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Zübük filmi yeniden çekiliyor! Başrol bakın kim oldu
'Aktif siyaseti bırakacağım' diyen Soylu planını açıkladı

Soylu "Aktif siyaseti bırakıyorum" diyerek planını açıkladı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket

İsrail'i masadan kaldıran bu görüntü mü? Video elden ele dolaşıyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.