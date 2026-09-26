Bahçelievler'de virajı alamayan otomobil refüje çarptı, 1 kişi yaralandı

Bahçelievler'de virajı alamayan otomobil refüje çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçelievler'de Basın Ekspres Yolu Sefaköy Kavşağı'nda virajı alamayan 34 DHB 949 plakalı otomobil refüje çarptı. Kazada sürücü ve ön koltuktaki yolcu yara almazken, arka koltukta bulunan 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bahçelievler'de virajı alamayarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
34 DHB 949 plakalı otomobil, Basın Ekspres Yolu havalimanı istikameti Sefaköy Kavşağı'nda virajı alamayarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile ön koltukta bulunan yolcu yara almazken, arka koltuktaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA