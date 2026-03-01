Bahçelievler'de maskeli zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Bahçelievler'de, maskeli bir şüpheli tarafından silahla vurularak ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 Şubat Perşembe gecesi, Soğanlı Mahallesi'ndeki evine dönen H.A, maskeli bir kişi tarafından silahla ayağından vuruldu.

Zanlı olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, inceleme yapan polisler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.