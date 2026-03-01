Haberler

Bahçelievler'de maskeli zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de maskeli bir şahıs tarafından silahla vurulan H.A, hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de, maskeli bir şüpheli tarafından silahla vurularak ayağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 Şubat Perşembe gecesi, Soğanlı Mahallesi'ndeki evine dönen H.A, maskeli bir kişi tarafından silahla ayağından vuruldu.

Zanlı olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, inceleme yapan polisler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak