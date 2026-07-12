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Bahçelievler'de silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Bahçelievler'de bir iş yerine maskeli iki şüpheli tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Ali Kölemen hayatını kaybetti, Ayşe İnan ağır yaralandı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Bahçelievler'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'ndeki iş yerine, henüz kimliği belirlenemeyen maskeli 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda ağır yaralanan Ali Kölemen ile Ayşe İnan, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ali Kölemen, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Ayşe İnan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 9 milimetre çapında 10 boş kovan bulundu.

Polis ekiplerinin, saldırının ardından otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri arama çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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