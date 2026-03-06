İstanbul'da park yeri tartışması yaşadığı sürücüyü darbeden taksici tutuklandı

Bahçelievler'de park yeri tartışması yaşadığı sürücüyü darbederek ağır yaralanmasına neden olan taksi şoförü tutuklandı.

Şirinevler Mahallesi Fetih Caddesi'nde yol kenarında müşteri bekleyen taksici A.G, karşı kaldırıma park eden otomobil sürücüsü Erhan Efe'ye (70) yolu daralttığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

İki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, taksicinin yumruklu saldırısına uğrayan sürücü aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Erhan Efe'nin yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli A.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Olay anına ilişkin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracından inmeye çalışan sürücüye taksicinin saldırdığı anlar yer alıyor.

Darbedilen sürücünün oğlu İsmail Efe, AA muhabirine, babasının aracı park halindeyken bir taksicinin saldırısına uğradığını anlatarak, "Yoğun bakımda ve entübe edildi. Tüm yetkililerden bu konu hakkında destek istiyorum." diye konuştu.