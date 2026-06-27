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Bahçelievler'de trafik kazasında 2 polis yaralandı

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Bahçelievler D-100 kara yolunda motosikletli yunus ekibi ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bahçelievler'de motosikletli yunus ekibinin kamyonetle çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.

D-100 kara yolunda, yunus ekibinin bulunduğu motosiklet ile 34 FPY 843 plakalı kamyonet çarpıştı.

Motosikletteki 2 polis, çarpışmanın etkisiyle düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis memurları, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog
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