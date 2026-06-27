Bahçelievler'de trafik kazasında 2 polis yaralandı
Bahçelievler D-100 kara yolunda motosikletli yunus ekibi ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyonet sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Bahçelievler'de motosikletli yunus ekibinin kamyonetle çarpıştığı kazada 2 polis memuru yaralandı.
D-100 kara yolunda, yunus ekibinin bulunduğu motosiklet ile 34 FPY 843 plakalı kamyonet çarpıştı.
Motosikletteki 2 polis, çarpışmanın etkisiyle düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan polis memurları, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog