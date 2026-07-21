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Bahçelievler'de makas atan sürücüye 121 bin lira para cezası

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Bahçelievler'de makas atarak ilerleyen sürücü M.T.'ye 121 bin TL para cezası kesildi, ehliyeti ve aracına 60 gün el konuldu, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahçelievler'de, makas atarak ilerlediği tespit edilen sürücüye 121 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Bahçelievler'de makas atarak seyrettiği videonun sosyal medyada yayımlanması üzerine harekete geçti.

Kimliğinin M.T. (29) olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Sürücüye "trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına şerit değiştirmek", "yakın takip", "saygısızca araç kullanmak", "trafik kural ihlalini özendirici görüntüleri sosyal medya ve benzeri platformlarda paylaşmak" maddelerinden 121 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyeti ve aracına 60 gün süreyle el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
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