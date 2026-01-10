Haberler

İstanbul'da ablasını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında dava

Bahçelievler'de ablasını bıçaklayarak öldüren Farasat Farzıyev hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın ifadesine göre, aralarındaki tartışma sonucu ablası tarafından bıçakla saldırıya uğradığını iddia ederek kendini savundu.

Bahçelievler'de ablasını bıçaklayarak öldüren sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Farasat Farzıyev'in (23) 2 Ocak 2025 tarihinde Bahçelievler'de ablası Turkan Farzıyeva'yı (27), aralarında çıkan tartışma sonucu sırt ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Farzıyev, bir yıldır ablası ve Rafı Tahızade'yle birlikte yaşadığını, tekstil işiyle uğraştığını söyledi.

Ablasının 6 yıl Çanakkale'de yaşadığını belirten Farzıyev, boşanma aşamasında eşinin yanından ayrılarak sığınma evine yerleşmesi üzerine ablasını yanına çağırdığını ifade etti.

Farzıyev, ablasının 28 Aralık 2024'te çocuklarını görmek ve eşiyle barışmak amacıyla Çanakkale'ye gittiğini, 5 gün sonra döndüğünde aralarında tartışma çıktığını anlattı.

Evdeki tartışma esnasında ablasının elindeki bıçakla kendisine vurmak istediğini iddia eden Farzıyev, kendisinin de mutfaktan bıçak alarak ablasını öldürdüğünü, ardından ambulans çağırdığını dile getirdi.

Turkan Farzıyeva'nın boşanma aşamasındaki kocası Bayram K. ise iddianamedeki müşteki ifadesinde, maktulle yaklaşık 5 yıl önce evlendiklerini ve iki erkek çocuklarının olduğunu beyan ederek, sanıktan şikayetçi oldu.

İddianamede, sanık Farasat Farzıyev'in "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
