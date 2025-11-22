Bahçelievler'de Kapkaç Şüphelisi Tutuklandı

Bahçelievler'de, kapkaç yöntemiyle çanta ve cep telefonu gasbettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre,1 Kasım Cumartesi günü bir kişinin yolda yürüdüğü sırada çantası, kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından kapkaç yöntemiyle gasbedildi.

17 Kasım Pazartesi günü ise yine yolda yürüyen bir kişiyi hedef alan şüpheli, aynı yöntemle cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Mağdur olan kişilerin şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin D.Ç. (19) olduğunu tespit etti.

Çalışmalar sonucunda D.Ç, yaşadığı evin önünde yakalandı. Yapılan üst aramasında 1 adet çalıntı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli D.Ç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin kapkaç yöntemiyle bir kişiyi gasbettiği anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının arkasından yaklaşan şüphelinin, çantayı alıp kaçtığı anlar yer alıyor.