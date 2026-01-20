Haberler

Bahçelievler'de inşaat halindeki binada çıkan yangında 1 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçelievler'de inşası süren bir binanın bodrum katında çıkan yangında, dumanı fark eden bekçinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından, yanık izleri bulunan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Bahçelievler'de inşası süren bir binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Dumanı fark eden gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından yapılan çalışmada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda yanık izleri olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ dahil 4 kişi gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı dahil 4 kişi gözaltında