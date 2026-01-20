Bahçelievler'de inşaat halindeki binada çıkan yangında 1 kişi öldü
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde inşaat halindeki 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Dumanı fark eden gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından yapılan çalışmada, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin vücudunda yanık izleri olduğu belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.