Bahçelievler'de eşini bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu

Bahçelievler'de eşini bıçakla yaralayıp kaçan şüpheli, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İpek Sokak'taki bir sitenin önündü U.Y. (48) ile eşi F.K.Y. (43) arasında aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında U.Y, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan yaralı kadının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli U.Y, daha sonra Güngören'deki polis merkezine giderek teslim oldu.

Şüphelinin sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.