Bahçelievler'de eşini bıçakla yaralayan şüpheli polise teslim oldu
Bahçelievler'de eşine bıçakla saldıran U.Y., hastaneye kaldırılan F.K.Y.'nin hayati tehlikesinin olmaması sonrasında polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin daha önce 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İpek Sokak'taki bir sitenin önündü U.Y. (48) ile eşi F.K.Y. (43) arasında aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında U.Y, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
Hastaneye kaldırılan yaralı kadının, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli U.Y, daha sonra Güngören'deki polis merkezine giderek teslim oldu.
Şüphelinin sorgulamasında "kasten yaralama" suçundan kaydı olduğu anlaşıldı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.