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Bahçelievler'de Emlakçının Cenazesi Toprağa Verildi

Bahçelievler'de Emlakçının Cenazesi Toprağa Verildi
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Şirinevler Mahallesi'nde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden emlakçı Şeref Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Olay, mahalle muhtarı ile Yılmaz arasında araç park yeri sebebiyle çıkan tartışma sonucunda gerçekleşti.

Bahçelievler'de tartıştığı mahalle muhtarı tarafından silahla vurulmasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emlakçının cenazesi toprağa verildi.

Şirinevler Mahallesi'nde 29 Ocak'ta iş yerinin önüne araç park edilmesi nedeniyle çıkan kavgada mahalle muhtarı İbrahim G. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Şeref Yılmaz için Şirinevler Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende Yılmaz'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Yılmaz'ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Şirinevler Mahallesi Er Sokak'ta 29 Ocak'ta mahalle muhtarı İbrahim G. ile emlakçı Şeref Yılmaz arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, İbrahim G'nin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz hastaneye kaldırılmıştı.

Silahıyla gözaltına alınan muhtar İbrahim G, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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