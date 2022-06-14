Düğün salonu savaş alanına döndü, davetliler birbirine girdi... O anlar kamerada

İSTANBUL Bahçelievler'de düğün salonunda davetliler arasında başlayan kavga, caddeye taştı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay Bahçelievler Edirne Asfaltı üzerinde bir düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle gelin ve damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga, caddeye taştı. Taraflar yumruk yumruğa cadde üzerine birbirine girdi. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı ayırmasıyla gerginlik sona erdi. Kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Olaya şahit olan İlker Güllü, seslerden dolayı korktuklarını ifade ederek, "Akşam saatlerinde her zaman olan olaylar patlak verdi ufacık bir takım şeyleri herhalde büyüttüler ufak bağrışmalardan sonra kalabalık oldu. Yaklaşık 50 kişi vardı olaylar büyüdü ekipler geldi, burası karıştı bağrışmalar oldu, polisler geldi sonra grupları dağıttı" dedi.