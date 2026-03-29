Bahçelievler'de depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bir binanın bitişiğindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, binanın birinci katına sıçrarken, vatandaşlar bina sakinlerini uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.
Yenibosna Merkez Mahallesi Türkgücü Sokak'taki 3 katlı binanın bitişiğinde hurda malzemelerin bulunduğu depoda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, binanın birinci katına sirayet etti.
Yangını gören vatandaşlar, bina sakinlerini uyararak dışarı çıkmalarını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok