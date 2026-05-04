Bahçelievler'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bahçelievler'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi'nde gece saatlerinde kız arkadaşının doğum günü için kafeye giden Türkmenistan uyruklu D.A. ile başka bir grup arasında tartışma yaşandı.

Çevredekilerin araya girmesiyle sakinleştirilen taraflar, doğum günü partisinin ardından sokakta tekrar tartışmaya başladı.

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Bıçağı kullandığı öne sürülen ve yaralandığı öğrenilen A.M. taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan D.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, kaçan şüpheli A.M. yakalandı. Yaralı A.M, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Öte yandan taraflar arasında yaşanan kavga, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde iki grup arasında çıkan kavgada, tarafların birbirlerine saldırması yer alıyor.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci
Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket