Bahçelievler'de mescit ve iş yerinden cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bahçelievler'de bir hastanenin mescidinden ve iş yerinden cep telefonları çalan Orhan G., güvenlik kameraları sayesinde yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin önceden çeşitli suçlardan 17 kaydı olduğu belirlendi.

Bahçelievler'de, farklı tarihlerde bir hastanenin mescidi ile iş yerinde 3 kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 21 Nisan ve 8 Aralık'ta bir hastanenin mescidinden, 20 Kasım'da aynı ilçedeki iş yerinden cep telefonlarının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu kimliği tespit edilen Orhan G. (36), 23 Aralık'ta Fatih'te yakalandı.

Çeşitli suçlardan 17 kaydı olduğu anlaşılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, hastane mescidine girip, hızla buradan kaçışı güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
