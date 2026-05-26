Bahçelievler'de camide temizlik yapan imamı darbeden şüpheli tutuklandı

Bahçelievler'de, camide bayram temizliği yapan imamı darbeden şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Siyavuşpaşa Camisi'ndeki olayla ilgili çalışma yürüttü.

Olay yerine giden polis ekiplerince yapılan kontrolde, cami imamı Selami Beyaztaş'ın (51), camide temizlik yaptığı sırada bir kişi tarafından darbedildiği anlaşıldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli F.C.Y'yi (38) gözaltına aldı.

Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kamu görevlisine karşı kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Siyavuşpaşa Merkez Camisi İmam Hatibi Selami Beyaztaş, camide bayram temizliği yaptığı sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Şüpheli olayın ardından kaçarken, yaralanan Beyaztaş sağlık ekiplerince hastaneye götürülmüştü.

Beyaztaş, hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.