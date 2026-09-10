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Bahçelievler'de boş binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebi yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.

Kaynak: AA
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