MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Mezarını Ziyaret Etti

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bırakıp bakır ibrikle su döktü. Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilerin bayram mesajı olup olmadığını sorması üzerine Bahçeli, "Bugün çok verdik, üç tane bayram mesajımız var. Onlar yeter zannediyorum" dedi.

Devlet Bahçeli, basın mensuplarının bayramlarını tebrik ettikten sonra anıt mezardan ayrıldı.

Kaynak: ANKA