Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir" - Haberler

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Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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MHP grup toplantısı MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

MHP grup toplantısı

MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (7 SON)

Bahçeli: "(6'lı masa toplantıları) Sevsinler sizin masanızı"

Bahçeli: "Bu masada ne ararsanız vardır. Dedikodu, fitne, riya, yalan, istismar, sahtelik, samimiyetsizlik, masanın etrafında birer birer dizilmiştir"

Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Milli TBMM Güncel Haberler

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