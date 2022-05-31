Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir" - Haberler

Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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MHP grup toplantısı MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
MHP grup toplantısı
MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Devlet Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (7 SON)
Bahçeli: "(6'lı masa toplantıları) Sevsinler sizin masanızı"
Bahçeli: "Bu masada ne ararsanız vardır. Dedikodu, fitne, riya, yalan, istismar, sahtelik, samimiyetsizlik, masanın etrafında birer birer dizilmiştir"
Bahçeli: "Terörle mücadelenin seçim sürecini etkilemek amacıyla yürütüldüğünü söylemek su katılmamış müfterilik ve ileri düzeyde milli güvenlik tehdididir"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel