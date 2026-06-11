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Bahçeli'den Tasav'a Ziyaret

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfını (TASAV) ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Akademisi Siyasi Sosyal Stratejik Araştırmalar Vakfını ziyaret etti.

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TASAV Kurucusu ve Onursal Başkanı olan Bahçeli'nin ziyarette vakfın çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Bahçeli'nin ziyaretinden duyulan memnuniyet ifade edilerek kendisine teşekkür edildi.

Kaynak: ANKA
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