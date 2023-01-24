Bahçeli'nin 'İşine bak' dediği gazeteci konuştu: Asıl itme eylemini yapan kişi milletvekiliydi

MHP lideri Bahçeli'ye yönelttiği Sinan Ateş cinayeti ile ilgili sorusuna "Hadi işine bak" yanıtını alan ardından MHP'li isimlerin müdahalesine maruz kalan Yıldız Yazıcıoğlu yaşadıklarını anlattı. Yazıcıoğlu, "Benim için üzücü olan nokta asıl itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması. Polis değil korumalar değil" diye konuştu.

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'nun "Efendim cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olamayacağı konuşuluyor eğer Meclis'te karar alınırsa. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bahçeli, "Beni dinlememişsiniz herhalde" diyerek yanıt verdi. Bunun üzerine Yazıcıoğlu'nun "Peki Sinan Ateş cinayetinde MHP'nin..." dediği sırada Bahçeli sözünü keserek, "İşine bak, hadi, işine bak" dedi. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin, gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.

OLAY ANINI ANLATTI

MHP'li isimlerin müdahalesine maruz kalan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu yaşadıklarını KRT'de anlattı. Yazıcıoğlu, "Eylemlerde sahada çalışan bir gazeteciyim. Dolayısıyla alışkınım aslında hatta itme pozisyonunda refleks olarak kendimi geriye doğru çektiğim için olayın fiziki şiddeti benim açımdan çok etkili olmadı. Bana karşı yapılan şiddet girişimi. Orada sorudan duyulan bir rahatsızlık olduğu ne yazık ki görülüyor." dedi.

"EYLEMİ YAPAN KİŞİ MİLLETVEKİLİ"

Yazıcıoğlu sözlerine şunları ekledi:

"Benim için üzücü olan nokta asıl itme eylemini yapan kişinin milletvekili olması. Polis değil korumalar değil. Tabii ki polis memurları bu gibi durumlarda refleks alıyorlar. Parti lideri yada siyasetçi bir soruyu yanıtlamak istemeyen bir üslup takınırsa onlarda bir tür yolu açma girişimi olarak bizi kenara çekilmemiz konusunda pozisyon alıyorlar. Ama bu noktada asıl tavır alan o görüntülerde mikrofonları iterken beni de kenara doğru iten kişinin benim için üzücü olan milletvekili olması. Bir milletvekilinin böyle bir kendine görev edinerek böyle bir tutum almasından büyük bir üzüntü duydum."