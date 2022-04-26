Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır" - Haberler

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Bahçeli: "MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüye çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, TBMM, Güncel, Haberler

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