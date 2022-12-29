Bahçeli, doğum gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında dün bir görüşme gerçekleşti. Mini zirve sonrasında Bahçeli'nin doğum günü için pasta kesildi. MHP liderine iyi dileklerini ileten Erdoğan, "Ne kadar daha gençleştik?" dedi. Bahçeli ise "Bu sene 75 olduk efendim." yanıtını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamında ziyaret etti. Erdoğan ile Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesine ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

"NE KADAR DAHA GENÇLEŞTİK?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapıda karşıladığı Bahçeli'ye, "Doğum gününüz kutlu olsun, Rabb'im daha nice yıllara sağlıkla sıhhatle kavuştursun." dedi. Bahçeli de teşekkür ederek "Amin, cümlemize." ifadesini kullandı. Bahçeli, pasta kesilirken, "Ne kadar daha gençleştik?" diye soran Erdoğan'a, "Bu sene 75 olduk efendim." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Maşallah." dedi.

ÜÇ HİLALLİ PASTA KESTİLER

İki lider görüşme sonrasında Devlet Bahçeli'nin doğum tarihi olan 1 Ocak nedeniyle pasta kesti. Pastanın üzerinde 3 hilal bulunması dikkat çekti.