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Bahçeli'den Kadir İnanır için taziye mesajı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli mesajında, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü duydum. Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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