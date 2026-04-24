"Baharın habercisi" leylekler Bitlis'teki yuvalarına dönmeye başladı

Çetin geçen kış mevsiminin ardından hava sıcaklığının arttığı Bitlis'te, leylekler yuvalarına dönmeye başladı.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan Güroymak ilçesindeki ovalar, "baharın habercisi" olarak nitelendirilen leylekleri ağırlıyor.

Kışın sıcak bölgelere göç eden leylekler, havanın ısınmasıyla ilçeye bağlı Budaklı köyündeki yuvalarına dönüyor.

Elektrik direkleri ve bazı yapıların çatılarına kurdukları yuvalarda konaklayan leylekler, yaz dönemini bölgede geçirdikten sonra tekrar sıcak bölgelere göç ediyor.