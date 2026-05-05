"Bahara Merhaba" festivali, 9-10 Mayıs'ta Miniatürk'te gerçekleştirilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, baharın gelişini ve Anneler Günü'nü "Bahara Merhaba" festivaliyle kutlayacak.

İBB Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mayıs'ta Miniatürk'te gerçekleştirilecek festivalde, atölyelerden konsere, çocuk oyunlarından açık hava deneyimlerine uzanan dolu bir program yer alıyor.

Festivalin ilk günü "Sevgiyle Açan Bir Bahar" temasıyla gün boyu çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenlenecek. Amfi alanda yapılacak animasyonlar, çocuk dans gösterileri ve geleneksel oyunların yanı sıra çiçek taç yapımı, seramik nazar objesi boyama ve çiçek ekim atölyeleri ziyaretçilerle buluşacak.

Akşam saatlerinde amfi alanda Telli Sazlar konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin ikinci günü 10 Mayıs'ta ise Anneler Günü teması ön plana çıkacak. Piknik alanları ve gün boyu sürecek etkinliklerle ziyaretçiler, anneleriyle keyifli bir gün geçirme imkanı bulacak.

Bez çanta tasarımından kartpostal yazımına, çiçek aranjmanından teraryum yapımına kadar uzanan atölye programıyla her yaştan katılımcıya hitap edilecek.

Ücretsiz etkinliklere katılım için müze giriş bileti alınması ve atölyelere katılmak için Radar Türkiye üzerinden kayıt yapılması gerekiyor.