Bahamalar, Kosova'yı resmen tanıdı

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bahamalar'ın ülkesini resmen tanıdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Osmani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da Bahamalar Başbakanı Philip Davis ile Kosova'nın tanınması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasına ilişkin ikili anlaşmayı imzaladıklarını bildirdi.

Osmani, Bahamalar'ın Kosova'yı bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıyan 121'nci ülke olduğunu vurguladı.

Davis ve Osmani tarafından imzalanan bildiride, iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yeniden teyit ettiği belirtildi.

Kosova ve Bahamalar'ın ortak ilgi alanlarında işbirliğini derinleştirme niyetlerini açıkladığı bildiride, "Bahamalar ve Kosova, her iki halkın çıkarlarına hizmet eden ve uluslararası barış ile iş birliğine katkı sağlayan sıcak ve verimli bir ortaklığın inşa edilmesini memnuniyetle karşılar." ifadelerine yer verildi.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Türkiye'nin başını çektiği çok sayıda ülke Kosova'nın bağımsızlığını hemen tanımış, son tanınmalar 26 Mart'ta Kenya, 12 Nisan'da Sudan ve 29 Ekim'de Suriye'den gelmişti.