Ordu'da ihtiyaç sahipleri için bağışlanan kabanda altın ve para bulundu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanan kaban içerisinde 6 bin 500 lira ile 23 çeyrek ve 1 yarım altın bulundu.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Yener Dikbaş, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahiplerine verilmesi için zaman zaman muhtarlığa çeşitli kıyafetlerin ulaştırıldığını belirtti.

Bağışlanan kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine vermeden önce incelediklerini ifade eden Dikbaş, bir kaban içerisinde çoraba sarılı 6 bin 500 lira, 23 çeyrek ve 1 yarım altın bulduklarını söyledi.

Kıyafet teslimi yapan kişilerin iletişim numaralarını aldıklarını dile getiren Dikbaş, unutulan para ve ziynet eşyalarını sahibine ulaşarak teslim ettiklerini anlattı.

Dikbaş, kabanın yaşlı bir kadına ait olduğunu ve ailesi tarafından kontrol edilmeden muhtarlığa bırakıldığını kaydetti.