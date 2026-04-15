İstanbul'da, 'Bağımsızlar Hareketi Parlamenter Ağı'nın 5. Konferans Toplantısı' yapıldı

Parlamentolar Arası Birliğin (PAB) 152. Genel Kurulu marjında Bağımsızlar Hareketi Parlamenter Ağı'nin (NAM PN) 5. Konferans Toplantısı düzenlendi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, PAB Başkanı Tulia Ackson, PAB Genel Sekreteri Martin Chungong, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı ve NAM PN Başkanı Sahiba Gafarova ile çok sayıda ülkeden parlamento başkanı, başkan yardımcısı ve parlamenter katıldı.

PAB Başkanı Ackson, konuşmasında, Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı Başkanlığı görevini yürüten Gafarova'ya ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Bu platformun, uluslararası işbirliği ve diyalog açısından kritik bir rol üstlendiğini belirten Ackson, "Bu belirsiz zamanlarda ne kadar fazla diyalog, o kadar iyi. Diyalog, her zaman çözümdür." dedi.

Ackson, özellikle insan haklarına saygı, devletlerin iç işlerine müdahale etmeme, halkların kendi kaderini tayin hakkı ve güç kullanımının yasaklanması gibi ilkelerin, artan jeopolitik gerilimler karşısında daha da önem kazandığını dile getirdi.

Parlamentoların; iklim değişikliği, zorunlu göç ve ekonomik eşitsizlik gibi küresel sorunların çözümünde kilit rol oynadığını vurgulayan Ackson, "Gücümüz, bireysel çabalarda değil birlik ve işbirliği içinde hareket etme kapasitemizde yatıyor." ifadesini kullandı.

Ackson, sel, aşırı sıcaklar, hava kirliliği ve yetersiz altyapının yaşamı giderek zorlaştırdığına işaret ederek, iklim eyleminin şehirleşme politikalarının merkezine yerleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Paris Anlaşması gibi uluslararası taahhütlerin ulusal düzeyde uygulanmasının önemine dikkati çeken Ackson, güçlü bir parlamenter denetim mekanizması olmadan bu taahhütlerin kağıt üzerinde kalabileceğini söyledi.

Uluslararası işbirliğinin önemi

PAB Genel Sekreteri Chungong, konuşmasında, görev süresinin sonuna geldiğine işaret etti.

NAM'ın kısa sürede küresel meselelerde etkili bir aktör haline geldiğine dikkati çeken Chungong, toplumların iyileşmesi ve gelecek nesillerin refahı için çalışmanın önemine işaret etti.

Chunghong, dünya genelinde yaşanan çatışmaların coğrafi yakınlıktan bağımsız olarak tüm ülkeleri etkilediğine dikkati çekerek, "Hepimizin bölgesel çatışmaların daha geniş barış ve güvenlik üzerindeki etkisine dair derin bir endişe paylaştığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Parlamenter diplomasinin ortak sorunlara çözüm üretmekte etkili bir araç olduğunu belirten Chunghong, uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi evsiz

NAM PN Başkanı Sahiba Gafarova, konuşmasında, misafirperverliği dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkürlerini sundu.

Gafarova, NAM PN'nin 1961'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen ilk zirveyle kurulduğunu hatırlatarak, hareketin dünya barışı, güvenliği ve halklar arası işbirliğini güçlendirme hedefinin bugün de geçerliliğini koruduğunu vurguladı.

Dünyadaki jeopolitik gerilimler, silahlı çatışmalar, ekonomik eşitsizlikler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların ortak hareket edilmesini zorunlu kıldığını belirten Gafarova, hareketin kurucu ilkelerinin bu süreçte yol gösterici olduğunu ifade etti.

Gafarova, bu yılki toplantının temasının "Bağlantısızlar Hareketi bölgesinde iklime dayanıklı kentleşmede parlamentoların rolü" olduğuna işaret ederek, dünya genelinde 1,1 milyardan fazla kişinin gayriresmi yerleşimlerde yaşadığını, 300 milyondan fazla insanın ise evsiz olduğunu aktardı.

Azerbaycan'ın 17-22 Mayıs'ta UN-Habitat tarafından düzenlenen "Dünya Şehircilik Forumu"nun 13'üncüsüne (WUF13) ev sahipliği yapacağını hatırlatan Gafarova, "Bu ruhla, yarının şehirlerinin kapsayıcı ve dayanıklı olmasını ve her şeyden önce her vatandaşa onurlu bir yuva sunmasını sağlamak için birlikte çalışalım." dedi.

"Biz her zaman, her koşulda barışı destekliyoruz"

Venezuela Millet Meclisi 2. Başkan Yardımcısı Grecia Colmenares, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin önemli değişikliklerden geçtiğini söyledi.

Colmenares, "Siyasi işbirliği yoluyla içişlerine müdahale etmeme ilkesi çerçevesinde birtakım hedeflerimiz olduğunu söylüyoruz ama 3 Ocak'ta Başkanımız (Eski Venezuela Devlet Başkanı) Nicolas Maduro ve eşi zor yoluyla, yabancı bir askeri müdahaleyle ülkeden kaçırıldı. Bu eylem, bütün ülkeye, egemenliğimize ve uluslararası hukuka bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Savaş tehdidine karşı Venezuela'nın cevabının diyalog olması gerektiğinin altını çizen Colmenares, "Biz, her zaman, her koşulda barışı destekliyoruz, barışın tarafındayız." dedi.