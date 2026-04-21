Haberler

Bağımsız Maden İş: "Bir Madenci Arkadaşımız Hastaneye Kaldırıldı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş'ten yapılan açıklamada sabah saatlerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde madencilere yapılan gözaltı işleminin ardından bir madencinin titremeye başladığı için hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, dün akşam saatlerinden itibaren madencilerin bulunduğu alana battaniye sokulması taleplerinin Ankara Valiliği tarafından reddedildiği, madencilere zarar gelmesi durumunda sorumlusunun Ankara Valiliği olacağı ifade edildi.

Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından yaşanan gözaltıların ardından yapılan açıklamada, bir madencinin gözaltına alınmasının ardından hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Madenciye zarar gelirse sorumlusu Ankara Valiliği ve Ankara emniyetidir. Ankara soğuğunda kronik hastalar ve yaşlılar için battaniye taleplerimiz Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gece boyu reddedildi. İlaçlarımızın olduğu çanta alana sokulmadı. Hekim heyetinin dahi alana girmesine izin verilmedi. Sabaha karşı 110 madenci ve sendika yöneticilerimiz gözaltına alındı. Gözaltı sırasında yoğun titremeye başlayan Yaşar arkadaşımız şu an hastanede. Bize yaşattıkları açlık yetmedi, işkence ediyorlar. Madenci halktan değil mi? Bu ülkenin evladı değil mi? Hakkımızı istiyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

