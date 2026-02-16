Haberler

Asarcık'ta Yeşilay'dan ebeveynlere eğitim

Asarcık'ta Yeşilay'dan ebeveynlere eğitim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, Asarcık Gençlik Merkezi aracılığıyla ailelere bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenledi. Eğitimde sağlıklı iletişim kurmanın ve rol model olmanın önemi vurgulandı.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından, Asarcık Gençlik Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla ilçedeki anne ve babalara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Eğitimde, bağımlılıkla mücadelede ailenin rolüne dikkat çekildi. Anne ve babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, onlara rol model olmaları ve riskli davranışlara karşı erken farkındalık geliştirmeleri tavsiye edildi.

Ayrıca ihtiyaç halinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) destek alınabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç - Güncel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
CHP, taciz suçlamasıyla tutuklanan belediye başkanını disipline sevk etti

Tacizden tutuklanan belediye başkanı için harekete geçtiler
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti