Tekirdağ'da 'Bağımlılıkla Mücadele' semineri düzenlendi

Tekirdağ'da AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları tarafından "Bağımlılıkla Mücadele" semineri düzenlendi.

AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birimi Başkanı Erva Kalburcu, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini söyledi.

Kalburcu, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi amacıyla seminerler ve toplantılar düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı da Yeşilay'ın kuruluşu ve il genelinde yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise emniyetin bağımlılıkla mücadele ve sahada yürüttükleri çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de bağımlılıkla mücadelede başvuru ve destek mekanizmaları hakkında katılımcılara sunum yaptı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş, AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Yeliz Ergin, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram Zengin, partililer ve vatandaşlar katıldı.