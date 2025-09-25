Haberler

Bağımlılıkla Mücadele Semineri Çarşamba'da Düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen bağımlılıkla mücadele semineri, 580 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Yeşilay ve Siberay iş birliğiyle yapılan seminerde öğrenciler bağımlılığın etkileri ve dijital güvenlik konularında bilgilendirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bağımlılıkla mücadele semineri gerçekleştirildi.

Çarşamba Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bağımlılıkla mücadele semineri, Yeşilay Samsun Şubesi ile Siberay iş birliğiyle yapıldı.

Etkinliğe ilçedeki dört lisedeki 12. sınıflardan 580 öğrenci katıldı.

Etkinlik öncesinde kurulan bilgilendirme standını ziyaret eden katılımcılar, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Seminerde Yeşilay Samsun Şubesinin kurumsal tanıtımının yapılmasının yanı sıra gençlik faaliyetleri, teknoloji bağımlılığıyla mücadele çalışmaları ve Yeşilay danışmanlık merkezlerinin (YEDAM) sunduğu danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi verildi.

Programda Yeşilay formatörü Sıla Zengin, öğrencilere bağımlılıkların bireysel ve toplumsal etkilerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Siberay temsilcileri ise öğrencilere dijital güvenlik, güvenli internet kullanımı ve sosyal medyada akran zorbalığına karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi aktardı.

Yetkililer, gençlerin bağımlılıkların olumsuz etkilerinden korunması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları amacıyla bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
